Умер соратник Бориса Березовского

Умер соратник бизнесмена Бориса Березовского Николай Глушков. Ему было 68 лет, последнее время проживал в Лондоне.

О кончине Глушкова стало известно из соцсетей. Об этом сообщил, в частности, владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев, ранее также тесно сотрудничавший с Березовским, уточняет ТАСС.

В 1990-е годы Глушков занимал должности заместителя руководителя компаний «ЛогоВАЗ» и «Аэрофлот».

Являлся фигурантом так называемого дела «Аэрофлота. Суд оправдал его по обвинению в мошенничестве и отмывании средств, но признал виновным в злоупотреблении полномочиями и попытке побега. Бизнесмену дали три года, но с учетом уже отбытого во время следствия он был освобожден в зале суда.