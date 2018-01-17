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Суд арестовал на два месяца экс-главу службы безопасности Березовского

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Лефортовский суд Москвы в среду постановил заключить под стражу Сергея Соколова, бывшего руководителя службы безопасности олигарха Бориса Березовского.

По словам пресс-секретаря суда Екатерины Красновой, заседание, на котором было принято это решение, проходило в закрытом режиме, передает «Интерфакс»

Как сообщал портал iz.ru, 17 января Соколов был задержан оперативниками ФСБ по подозрению в незаконном хранении оружия и участии в инсценировке терактов. 

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