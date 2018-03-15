СМИ назвали основную версию смерти Глушкова в Лондоне

Основной версией смерти российского предпринимателя Николая Глушкова в Лондоне, по мнению следствия, является самоубийство.

«Глушков скончался от удушья, основная версия на сегодняшний день — это суицид, криминальная не рассматривается. Назначена экспертиза, которая установит способ удушения», — заявил агентству «Интерфакс» источник в окружении соратника бизнесмена Бориса Березовского.

По словам собеседника агентства, Глушков вел судебные тяжбы, которые касались его финансового состояния, в связи с чем длительное время пребывал в депрессии. Ранее российский бизнесмен уже «пытался покончить с собой».

Как писал портал iz.ru, ранее смерть Глушкова в Лондоне прокомментировали в посольстве РФ в Великобритании.