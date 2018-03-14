Россия запросила у Британии информацию по расследованию смерти Глушкова

Российское посольство в Великобритании запросило у британских властей информацию об обстоятельствах смерти российского предпринимателя Николая Глушкова. Об этом сообщает дипломатическое представительство.

Как сообщает ТАСС, посольство отправило официальную ноту, в которой потребовало предоставить всю информацию по обстоятельствам смерти российского гражданина Николая Глушкова и проведенному расследованию.

Сообщается, что расследование происшествия проходит абсолютно закрыто. Британия не намерена сотрудничать с российской стороной, что вызывает сожаления.

Смерть соратника Березовского Глушкова произошла 12 марта в 22:46 по местному времени (01:46 мск вторника, 13 марта) в Лондоне. Подробности или обстоятельства смерти неизвестны. Британская полиция назвала ее необъяснимой.