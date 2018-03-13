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Скотленд-Ярд назвал смерть соратника Березовского необъяснимой

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Ben Stevens
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Британская полиция считает смерть соратника Березовского Николая Глушкова в Лондоне необъяснимой. Расследование передано в контртеррористический отдел Скотленд-Ярда.

«На данном этапе контртеррористический отдел столичной полиции возглавляет расследование из-за мер предосторожности, учитывая связи, которые, как считается, были у этого человека», — говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

Смерть Глушкова произошла 12 марта в 22:46 по местному времени (01:46 мск вторника, 13 марта). Подробности или обстоятельства смерти неизвестны, отмечает ТАСС.

В 2010 году Николай Глушков получил политическое убежище в Великобритании. В октябре 2016 года «Аэрофлот» подал к нему иск на сумму более $120 млн. 

3 марта 2017 года Савеловский районный суд Москвы заочно приговорил бывшего первого заместителя гендиректора по финансам «Аэрофлота» Николая Глушкова к восьми годам заключения и штрафу в размере 1 млн рублей. Суд также постановил обратить в пользу авиакомпании средства на арестованных швейцарских счетах Глушкова на $20 млн.

Как писал iz.ru, о смерти бизнесмена стало известно из соцсетей.

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