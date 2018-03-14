Посольство РФ прокомментировало смерть Глушкова в Лондоне

Родные и зконные представители скончавшегося в Лондоне российского предпринимателя Николая Глушкова не обращались в посольство РФ в Великобритании.

«Ни родные, ни законные представители Глушкова, ни представители британских властей в посольство не обращались на данный момент», – заявил представитель дипмиссии в комментарии ТАСС.

Предприниматель и соратник Бориса Березовского Глушков скончался в британской столице в понедельник, 12 марта. Расследование обстоятельств его смерти передано контртеррористическому отделу полиции.

В 2000 году занимавший пост заместителя гендиректора компании «Аэрофлот» Глушков был приговорен к трем годам лишения свободы по делу о хищении средств авиакомпании, обвинен в мошенничестве, отмывании средств и невозвращении валютной выручки из-за границы.

После отбывания срока предприниматель получил политическое убежище в Великобритании, где и проживал последние годы. В марте прошлого года Савеловский суд столицы заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии общего режима по делу о хищении средств «Аэрофлота» в 1990-х гг.