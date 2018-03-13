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Захарова: ни одно британское СМИ не будет работать в РФ при закрытии RT

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Ни одно британское СМИ не будет работать в России, если Лондон закроет телеканал RT. Такое заявление сделал официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Захарова заявила, что если Лондон решится закрыть телеканал RT, то ни одно британское средство массовой информации не сможет работать в России.

Премьер-министр Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Несколько парламентариев предложили британскому правительству ввести ограничительные меры в отношении телеканала RT. Некоторые призывали отозвать у него лицензию на вещание в Великобритании. Тереза Мэй напомнила, что меры в отношении России обсудит с парламентариями в среду, 14 марта.

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