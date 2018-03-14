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Посольство РФ потребовало у британского МИДа объяснить угрозы кибератак

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Фото: Global Look Press/Oliver Berg
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Российское посольство в Великобритании направило в МИД страны официальный запрос с требованием разъяснить угрозы со стороны британского парламента осуществить кибератаку против России.

«Посольство официально запросило у МИДа Великобритании разъяснения по поводу угроз осуществить кибератаку, которые прозвучали в парламенте и в СМИ. Россия серьезно относится к нарушениям в сфере кибербезопасности», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Ранее портал iz.ru писал, что британское правительство изучает возможность осуществления кибератаки против России из-за покушения на бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ Сергея Скрипаля и его дочери.

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