Посольство РФ потребовало у британского МИДа объяснить угрозы кибератак

Российское посольство в Великобритании направило в МИД страны официальный запрос с требованием разъяснить угрозы со стороны британского парламента осуществить кибератаку против России.

«Посольство официально запросило у МИДа Великобритании разъяснения по поводу угроз осуществить кибератаку, которые прозвучали в парламенте и в СМИ. Россия серьезно относится к нарушениям в сфере кибербезопасности», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Как Вы прокомментируете вчерашние заявления в британском парламенте о планируемых кибератаках против России? https://t.co/wDkFjWOB8U pic.twitter.com/jyn9toyL3e — Посольство России (@RussianEmbassyR) March 13, 2018

Ранее портал iz.ru писал, что британское правительство изучает возможность осуществления кибератаки против России из-за покушения на бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ Сергея Скрипаля и его дочери.