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США при Обаме готовили масштабную кибератаку против России

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Reporters
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Команда экс-президента США Барака Обамы летом 2016 года подготовила план масштабной кибероперации против российских СМИ, бизнесменов, связанных с Кремлем, а также непосредственно против президента РФ Владимира Путина.

Об этом рассказал координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Майкл Дэниел.

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Откровения чиновника приведены в книге «Русская рулетка: история о войне Путина против Америки и избрании Дональда Трампа» Майкла Исикофа и Дэвида Корна.

По словам Дэниела, разработкой плана занимался он, а также Селест Валландер, которая курировала российское направление в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.

Выдержки из книги приводит портал Yahoo News.

По плану Агентство национальной безопасности (АНБ) должно было провести масштабные кибератаки для обезвреживания хакера Guccifer, взявшего на себя ответственность за взлом электронной почты предвыборного штаба экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и портала DCLeaks.com, который распространял информацию, выкраденную у демократов. Кроме того, план подразумевал осуществление DDoS-атак на сайты российских СМИ, а также проведение атак на российские разведструктуры для нарушения работы их узлов связи.

Как рассказали авторам книги, в итоге на этом плане был поставлен крест помощницей Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс и помощницей экс-президента по вопросам борьбы с терроризмом Лизой Монако. Они выразили опасения, что сведения об операции просочатся в СМИ.

Ранее в интервью американскому телеканалу NBC президент России Владимир Путин заявил, что Россия не поощряет вмешательство в выборы в других государствах и не занимается такими действиями.

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