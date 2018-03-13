Посол Великобритании в РФ прибыл в МИД по делу об отравлении Скрипаля

Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу прибыл в МИД России, куда он был вызван в связи с расследованием покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, передает «РИА Новости».

Ранее информацию о визите Бристоу в Москву подтвердили в посольстве Великобритании в Москве. Ожидается, что дипломат также проведет встречу с первым замглавы ведомства Владимиром Титовым.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в совершенном 4 марта в Солсбери отравлении экс-полковника ГРУ 66-летнего Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам Мэй, Скрипаль и его дочь могли быть отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», созданным в России.

МИД России счел заявления британского премьер-министра о причастности к отравлению России сказками и цирковым шоу, назвав обвинения в адрес РФ провокационной информационно-политической кампанией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал обвинения в адрес России чушью. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства упрекнул Лондон в отказе от британской стороны получить предоставить Москве ко всем материалам по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.