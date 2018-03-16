Посол России пообещал Лондону «мощнейшее давление»

В российском посольстве в Лондоне пообещали оказать на Великобританию давление, чтобы заставить британские власти вести конструктивный диалог по «делу Скрипаля». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава дипмиссии Александр Яковенко.

«Мы будем оказывать мощнейшее давление на британское правительство по существу вопроса. Я уверен, что мы их с этой колеи уже не выпустим», — цитирует посла сайт kp.ru.

Яковенко добавил, что со стороны России готовится ряд шагов, отвечать на которые Великобритании придется не через газеты, а через реальные механизмы в рамках Организации по запрещению химического оружия.

Сергея и Юлию Скрипаль отравили якобы нервно-паралитическим веществом 4 марта в британском Солсбери. Премьер-министр страны Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к этому преступлению и объявила о высылке 23 российских дипломатов.

В Министерстве иностранных дел РФ пообещали принять зеркальные меры. В ответ глава минобороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон посоветовал России «отойти и заткнуться». В российском военном ведомстве, в свою очередь, указали на «крайнюю степень его интеллектуальной импотенции» .