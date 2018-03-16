В Кремле удивлены формулировками Лондона по «делу Скрипаля»

В Кремле удивлены формулировками типа «по всей видимости», которые применяет Великобритания в обвинениях против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопросы журналистов, он согласился, что реакцию Москвы на выдвинутые Лондоном обвинения можно охарактеризовать как удивление, и отметил, что никогда не сталкивался с применением на государственном уровне формулировок типа «по всей видимости» и «скорее всего».

Также Дмитрий Песков подчеркнул, что подобная модальность поведения просто противоречит международному праву и здравому смыслу в целом.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к попытке отравления бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии в британском городе Солсбери.

Пострадавшие подверглись воздействию боевого нервно-паралитического газа класса «Новичок», который якобы был привезен из России.

После обвинений премьер-министр Британии Тереза Мэй сообщила о высылке более 20 российских дипломатов.

В Министерстве иностранных дел РФ пообещали принять зеркальные меры. В ответ глава минобороны Соединенного Королевства предложил России «отойти и заткнуться».