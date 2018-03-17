Отдел по контршпионажу создадут в Германии из-за «дела Скрипаля»

Федеральная разведывательная служба (БНД) Германии занимается созданием отдела по ведению контршпионажа, в котором будут работать более 50 сотрудников.

По данным журнала Der Spiegel, решение было принято, в том числе, в связи с нападением в Великобритании на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и «возросшей активностью, главным образом, российских спецслужб».

Отдел также займется иранским, китайским и северокорейским направлением. Немецкие контршпионы будут собирать информацию о целях и методах работы разведывательных ведомств данных стран.

Как ранее писал портал iz.ru, Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в парке в британском Солсбери 4 марта. Они в тяжелом состоянии были отправлены в больницу. Подробнее о ходе расследования и подробностях дела читайте в сюжете портала iz.ru.