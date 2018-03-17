Прямой эфир
Сюжет:

Отдел по контршпионажу создадут в Германии из-за «дела Скрипаля»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная разведывательная служба (БНД) Германии занимается созданием отдела по ведению контршпионажа, в котором будут работать более 50 сотрудников.

По данным журнала Der Spiegel, решение было принято, в том числе, в связи с нападением в Великобритании на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и «возросшей активностью, главным образом, российских спецслужб».

Отдел также займется иранским, китайским и северокорейским направлением. Немецкие контршпионы будут собирать информацию о целях и методах работы разведывательных ведомств данных стран.

Как ранее писал портал iz.ru, Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в парке в британском Солсбери 4 марта. Они в тяжелом состоянии были отправлены в больницу. Подробнее о ходе расследования и подробностях дела читайте в сюжете портала iz.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спецпосланник Макрона призвал стороны «дела Скрипаля» успокоиться
РФ предупредила Лондон об ответственности за клевету после отравления Скрипалей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017