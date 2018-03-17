Скотленд-Ярд начал поиск свидетелей передвижений семьи Скрипаль

Скотленд-Ярд начал поиск свидетелей передвижений бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери — следователей особо интересует их маршрут утром в день покушения.

«Мы сейчас узнаем больше касательно передвижений Сергея и Юлии, но нам нужна большая ясность касательно их точных передвижений утром в день инцидента», — заявил заместитель контртеррористического управления Скотленд-Ярда Нил Басу.

Полиция опубликовала фотографию машины Сергея Скрипаля — BMW 320D бордового цвета. Свидетелей, видевших ее утром 4 марта, просят позвонить в полицию, сообщает «РИА Новости».

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии днем 4 марта на скамейке рядом с торговым центром в городе Солсбери.

12 марта Тереза Мэй обвинила Россию в отравлении экс-полковника и его дочери якобы нервно-паралитическим веществом. Это значительно испортило отношения между странами.

Дело об отравлении в Солсбери отдано для расследования в отдел британской полиции по борьбе с терроризмом из-за необычных обстоятельств, несмотря на то что терактом произошедшее не считается.

Постпред при ОЗХО Александр Шульгин подчеркнул, что Россия будет добиваться участия в расследовании дела.

Сразу после происшествия высказывались версии, что семья могла быть отравлена в своем доме в Солсбери, так как сотрудник местной полиции, сержант Ник Бейли, который также был госпитализирован, почувствовал себя плохо после его посещения. Также из-за «загрязнения» были эвакуированы машины в центре Солсбери.

Кроме того, полицейские оцепили территорию на кладбище в Солсбери, где захоронены жена и сын экс-полковника ГРУ. Журналисты считали, что там ищут там какие-то улики.

Следствие считает, что расследование может занять недели, а то и месяцы. По данным Скотленд-Ярда, следователи обнаружили 762 вещественных доказательства по делу, ими изучается около 4 тыс. часов записи с камер наблюдения, около 400 свидетелей дали показания.