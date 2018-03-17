Прямой эфир
Сюжет:

Лавров назвал западную пропаганду по «делу Скрипаля» примитивной

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Западная пропаганда, в том числе в отношении покушения на бывшего сотрудника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля, становится более наглой и примитивной.

Об этом в интервью телерадиокомплексу президента Казахстана заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, в современном мире не нужно читать западных газет, которые содержат грубую пропаганду, подавая ее в упрощенной форме еще более примитивно и нагло, цитирует главу МИДа «РИА Новости».

12 марта Тереза Мэй обвинила Россию в отравлении экс-полковника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии якобы нервно-паралитическим веществом.

14 марта Лондон объявил о высылке российских дипломатов в связи с попыткой покушения на бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери.

В ответ 17 марта МИД РФ объявил 23 сотрудника британского посольства в Москве персонами нон грата. В недельный срок они должны покинуть страну. Таким образом, Москва приняла зеркальные меры в ответ на аналогичное решение британских властей.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери 4 марта. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД Великобритании: Лондон не заинтересован в разрыве дипотношений с РФ
В Совфеде прокомментировали закрытие Британского совета в России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017