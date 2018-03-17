Лавров назвал западную пропаганду по «делу Скрипаля» примитивной

Западная пропаганда, в том числе в отношении покушения на бывшего сотрудника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля, становится более наглой и примитивной.

Об этом в интервью телерадиокомплексу президента Казахстана заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, в современном мире не нужно читать западных газет, которые содержат грубую пропаганду, подавая ее в упрощенной форме еще более примитивно и нагло, цитирует главу МИДа «РИА Новости».

12 марта Тереза Мэй обвинила Россию в отравлении экс-полковника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии якобы нервно-паралитическим веществом.

14 марта Лондон объявил о высылке российских дипломатов в связи с попыткой покушения на бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери.

В ответ 17 марта МИД РФ объявил 23 сотрудника британского посольства в Москве персонами нон грата. В недельный срок они должны покинуть страну. Таким образом, Москва приняла зеркальные меры в ответ на аналогичное решение британских властей.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери 4 марта. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.