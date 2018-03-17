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МИД Великобритании: Лондон не заинтересован в разрыве дипотношений с РФ

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Фото: Global Look Press/Michael Kappeler
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Великобритания не заинтересована в полном прекращении диалога с Россией. Об этом говорится в официальном заявлении британского внешнеполитического ведомства.

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«У нас нет никаких разногласий с народом России, и мы продолжаем считать, что нашим национальным интересам не отвечает разрушение всего диалога между нашими странами, но ответственность остается на российском государстве, которое должно ответить за свои действия и соблюдать международные обязательства», — приводит заявление Форин-офиса «РИА Новости».

Отношения России и Великобритании ухудшились на фоне инцидента в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены 66-летний экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. По словам Мэй, Скрипаль и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», якобы разработанным в России. Россия потребовала от Великобритании предоставить доступ к материалам дела, однако в этом было отказано. В связи с этим Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломата.

В ответ на действия Лондона МИД России объявил о высылке из Москвы 23 британских дипломатов. Помимо этого, внешнеполитическое ведомство отозвало согласие России на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге, а также в связи с неурегулированностью статуса объявило о прекращении Британского совета в России.

По словам главы Минобрнауки Ольги Васильевой, в связи с закрытием Британского совета в РФ все образовательные программы с данной организацией будут прерваны.

Постпред при ОЗХО Александр Шульгин подчеркнул, что Россия будет добиваться участия в расследовании дела.

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