МИД РФ объявил о прекращении деятельности Британского совета в России в связи с неурегулированностью его статуса. Соответствующая информация опубликована на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИДе предупредили, что, в случае если со стороны Великобритании будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении РФ, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника Главного разведывательного управления 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии. По словам Мэй, Скрипаль и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разработанным в России. Лондон отказался предоставить Москве доступ к материалам дела. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в ответ на соответствующие просьбы Россия получила лишь отписки. Спустя два дня Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломата.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери 4 марта. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.