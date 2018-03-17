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МИД РФ объявил о прекращении деятельности Британского совета в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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МИД РФ объявил о прекращении деятельности Британского совета в России в связи с неурегулированностью его статуса. Соответствующая информация опубликована на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИДе предупредили, что, в случае если со стороны Великобритании будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении РФ, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер.

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12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника Главного разведывательного управления 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии. По словам Мэй, Скрипаль и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разработанным в России. Лондон отказался предоставить Москве доступ к материалам дела. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в ответ на соответствующие просьбы Россия получила лишь отписки. Спустя два дня Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломата

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери 4 марта. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.

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