Оставили без выборов

Трем независимым наблюдателям из Великобритании, приглашенным Государственной думой (ГД) на выборы президента России, Лондон запретил посещать РФ 18 марта. Об этом «Известиям» рассказал источник в нижней палате Федерального Собрания, а также собеседник в российских дипломатических кругах. Информацию подтвердил и источник в британских политических кругах, знакомый с ситуацией.

В 2018 году Госдума по своей квоте пригласила в РФ 250 иностранных наблюдателей, которые будут следить за ходом волеизъявления россиян во время президентских выборов 18 марта. В список приглашенных включены парламентарии практически из всех стран Евросоюза: Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Италии, Румынии Словакии, Франции, Чехии, Кипра и других. Кроме того, в Россию приедут представители Сербии, Бразилии, Аргентины, Уругвая, Мексики, Израиля, Индонезии, Марокко, Иордании, Мали, Нигера, Индии, Китая, Японии и ЮАР.

Однако, как пояснил «Известиям» источник в ГД, из этого списка (есть в распоряжении «Известий») пришлось вычеркнуть трех политиков из Великобритании из-за кризиса, разразившегося в отношениях Москвы и Лондона.

— Хотели приехать три европарламентария, но им просто не дали этого сделать. Их вызвали «должностные лица», которые крайне не рекомендовали им ехать в Россию в связи с заморозкой дипломатических контактов, — рассказал «Известиям» собеседник в российском парламенте.

Эту информацию подтвердил и источник «Известий» в российских дипломатических кругах, который принимает участие в подготовке приезда иностранных наблюдателей. По словам собеседника, «Лондон не может допустить, чтобы в РФ приехали британские политики, которые бы могли позитивно высказаться о России и подтвердить прозрачность избирательного процесса».

— Ситуация неприятная. Мы с ними разговаривали буквально вчера — после того как Лондон заявил о санкциях, им сразу же сказали о том, что никуда они не поедут, — отметил собеседник.

Источник «Известий» в политических кругах Лондона пояснил «Известиям», что в данной ситуации «было бы неправильно отпускать этих людей на выборы в России».

— Мы резко понижаем политические контакты с Москвой. Как на этом фоне не принадлежащие ни к какой международной организации независимые наблюдатели могут приехать на выборы? — сказал собеседник.

Один из трех британских европарламентариев, которые должны были приехать в Россию, заявил «Известиям», что все они «крайне разочарованы такими ограничительными мерами». Собеседник попросил не указывать его имени, поскольку не хочет «дополнительных проблем».

Заместитель председателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа заявил «Известиям», что «Лондон просто боится приезда в Россию официальных, но независимых представителей Великобритании», которые могли бы «позитивно высказаться о России».

— Это продолжение тех действий, которые запустила Великобритания. Сейчас Лондону гораздо выгоднее держать свое население в неведении и не пускать их к нам, — заключил политик.

Британия будет стремится сделать максимум символических ходов, считает доцент МГИМО Кирилл Коктыш. В беседе с «Известиями» он отметил, что пример с наблюдателями вполне укладывается в антироссийскую риторику Лондона.

Британский премьер-министр Тереза Мэй 14 марта объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов, отказе от контактов на высоком уровне, возможном аресте госактивов РФ и призвала к бойкоту чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года. Это произошло после обвинений в адрес Москвы в связи с отравлением беглого офицера ГРУ Сергея Скрипаля.