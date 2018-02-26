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Наблюдателями на выборах президента желают стать более 100 тыс. россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Общественная палата (ОП) России получила более 100 тыс. заявлений от желающих поработать наблюдателями на выборах президента РФ. Об этом в понедельник сообщил замсекретаря ОП РФ Александр Точенов.

Он призвал региональных коллег не допускать членов избирательных штабов кандидатов в рабочие группы палат по наблюдению за выборами, передает ТАСС. По словам Точенова, эти две деятельности не стоит совмещать для того, чтобы работа избирательных комиссий была прозрачной. Замсекретаря ОП подчеркнул, что это «законно, но некорректно».

Ранее стало известно, что Тульский избирком по ошибке разместил на сайте комиссии «данные» о явке, полученные в результате тренировки по подготовке к выборам президента, передает НСН. Комиссия начала служебное расследование по этому факту, заявил зампред ЦИК РФ Николай Булаев.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил в минувшую пятницу, что стать наблюдателями на предстоящих выборах президента России приглашены более 240 представителей 74 стран.

Напомним, в Берлине состоится совещание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и МИДа по подготовке к выборам президента РФ на участках в странах Европы.

В понедельник официально начинаются предвыборные дебаты кандидатов на пост президента России.

Выборы главы государства пройдут в РФ 18 марта.

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