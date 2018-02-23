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Госдума приглашает наблюдателей из 74 стран следить за выборами президента РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Более 240 представителей 74 стран приглашены стать наблюдателями на предстоящих выборах президента России, которые пройдут 18 марта. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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«Госдума приглашает на выборы президента РФ 243 наблюдателя из 74 стран. Из них 23 депутата Европарламента, 107 депутатов и сенаторов национальных парламентов, девять мэров городов и действующих министров», — цитирует Слуцкого агентство «РИА Новости».

Напомним, более 100 представителей национальных парламентов разных стран также приглашены наблюдать за ходом выборов. Более 100 наблюдателей намерена отправить парламентская ассамблея ОБСЕ. Следить за голосованием будут представители от каждого кандидата в президенты и от партий, выдвинувших кандидатов. 

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. ЦИК завершил регистрацию кандидатов 8 февраля. На пост главы государства претендуют Владимир Путин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Сергей Бабурин, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

Согласно последнему вопросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, на выборы 18 марта собираются пойти 81,1% россиян.

Подробнее читайте в сюжете портала iz.ru.  

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