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Более 70 тыс. человек станут наблюдателями на выборах президента РФ

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Фото: ТАСС/Геодакян Артем
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Более 70 тыс. россиян готовы стать общественными наблюдателями на предстоящих выборах президента России, которые пройдут 18 марта. Об этом сообщил секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев.

«В списках сейчас, на данный момент, на прошлой неделе — более 70 тыс. наблюдателей, те, которые дали свои персональные данные, согласились участвовать в наблюдении», — сказал он.

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Фадеев отметил, что число наблюдателей постоянно растет. По мнению замруководителя рабочей группы ОП по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максима Григорьева, число желающих скоро достигнет 100 тыс. человек.

Наблюдать за ходом выборов приглашены более 100 представителей национальных парламентов разных стран. Кроме того, следить за голосованием будут представители от каждого кандидата в президенты, а также от партий, выдвинувших своих кандидатов. На избирательных участках будут установлены вэб-камеры.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. ЦИК завершил регистрацию кандидатов 8 февраля. На пост главы государства претендуют Владимир Путин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Сергей Бабурин, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

Подробнее читайте в сюжете портала iz.ru.  

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