Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила регистрацию кандидатов в президенты России. Бороться за высший государственный пост 18 марта будут восемь человек, среди которых один самовыдвиженец и семь кандидатов от партий.

Как сообщает ТАСС, имена кандидатов в бюллетене должны быть перечислены в алфавитном порядке. В итоге первым в списке должен стать кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин. Далее расположатся кандидат от КПРФ Павел Грудинин, Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»).

Последнюю тройку в списке сформируют Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия Роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Как уточнили в ЦИК, из 16 претендентов, собиравших подписи после выдвижения, сдали в ЦИК их только шесть человек. Двое выдвиженцев от парламентских партий — Владимир Жириновский и Павел Грудинин — были освобождены от сбора подписей.

Последними двумя зарегистрированными кандидатами стали Ксения Собчак и Максим Сурайкин. Такое решение было принято на заседании 8 февраля.