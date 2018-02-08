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ЦИК завершила регистрацию кандидатов в президенты России

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила регистрацию кандидатов в президенты России. Бороться за высший государственный пост 18 марта будут восемь человек, среди которых один самовыдвиженец и семь кандидатов от партий.

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Как сообщает ТАСС, имена кандидатов в бюллетене должны быть перечислены в алфавитном порядке. В итоге первым в списке должен стать кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин. Далее расположатся кандидат от КПРФ Павел Грудинин, Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»).

Последнюю тройку в списке сформируют Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия Роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Как уточнили в ЦИК, из 16 претендентов, собиравших подписи после выдвижения, сдали в ЦИК их только шесть человек. Двое выдвиженцев от парламентских партий — Владимир Жириновский и Павел Грудинин — были освобождены от сбора подписей.

Последними двумя зарегистрированными кандидатами стали Ксения Собчак и Максим Сурайкин. Такое решение было принято на заседании 8 февраля. 

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