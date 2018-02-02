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Ставка на креатив

В ЦИК России рассказали о ходе избирательной кампании по выборам президента РФ
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Фото: Global Look Press
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В ЦИК закончился прием подписных листов от желающих стать кандидатами в президенты. Регистрация тех, кто собрал необходимое число подписей и предоставил их в Центризбирком, начнется со следующей недели. Глава комиссии Элла Памфилова сообщила, что предусмотренные законом требования удалось выполнить немногим: сейчас зарегистрировано только два кандидата от партий — лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от КПРФ Павел Грудинин, подписи еще шести человек пока проверяются. В их числе Владимир Путин, Борис Титов, Григорий Явлинский, Ксения Собчак, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин. Второй этап информационно-разъяснительной кампании будет «креативным», сообщил «Известиям» член ЦИК Сиябшах Шапиев.

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До выборов президента осталось 44 дня, отметила Элла Памфилова, добавив, что «мы находимся на экваторе избирательной кампании, когда документы и подписные листы у кандидатов в президенты приняты и подходит этап агитации в СМИ».

По словам главы ЦИК, не все соискатели смогли выполнить установленные законом требования: сейчас зарегистрировано только два выдвиженца от партий — Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ). Подписные листы еще шести участников кампании пока проходят проверку. Больше всего подписей собрано в поддержку Владимира Путина — за выдвижение действующего главы государства высказались 315 тыс. человек. Он также оказался единственным кандидатом, который предоставил подписи из всех регионов. Кандидаты от Партии роста и «Яблока» Борис Титов и Григорий Явлинский собрали в три раза меньше — по 105 тыс. подписей. Почти столько же сдали в ЦИК кандидаты Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России») и Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»). О том, чьи фамилии попадут в бюллетень для голосования, станет известно 10 февраля.

— Нам жаль, что не всем удалось. Но вообще серьезные политики готовятся заранее: изучают законодательство, несмотря на то, нравится оно им или нет, — отметила глава ЦИК, комментируя первый этап кампании.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев, в свою очередь, сообщил, что задача донести до избирателей информацию о выборах 18 марта 2018 года выполнена. Кроме того, граждане начали активно пользоваться правом проголосовать по месту пребывания. Уже 37 тыс. человек подали заявления для включения их в списки избирателей не по месту прописки.

— Сутки с небольшим прошли с момента, когда мы позволили системе начать принимать заявления. На 9 часов утра принято 36 979 заявлений. Новый механизм, который заменил открепительные удостоверения, позволил людям свободно перемещаться в избирательном пространстве, — отметил Николай Булаев.

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Член ЦИК Сиябшах Шапиев рассказал «Известиям», что второй этап информационной кампании будет «креативным».

— Творческих людей у нас много, просто их не использовали раньше, а сейчас поставили задачу на креатив. Чтобы избиратели были не просто проинформированы, а заинтересованы и мотивированы идти на выборы. И с живыми роликами, которые берут за душу, задача решаема, — уверен Сиябшах Шапиев.

Член ЦИК Александр Клюкин сообщил «Известиям», что в ходе первого этапа кампании серьезных нарушений «по большому счету нет».

— Мы их публикуем и узнаем, действительно ли они таковыми являются. Бывают вещи, связанные с человеческим фактором, но так, чтобы кто-то специально нарушал, — такого нет. У председателя ЦИК очень жесткий подход к этому, и комиссия это воспринимает, — сказал Александр Клюкин.

По словам другого члена ЦИК, Василия Лихачева, в государственных структурах есть взаимопонимание по обеспечению избирательного права граждан РФ. Комиссия уже заключила специальное соглашение с МВД, работает с Верховным судом, со Следственным комитетом и Генеральной прокуратурой.

— Если потребуется, будем жестко пресекать нарушения. Расхолаживаться нельзя. Сейчас наступит один из самых ключевых этапов — будет обнародована программа, начнется дискуссия, конкуренция. И один из главных приоритетов ЦИК — обеспечить эту конкуренцию в рамках права, — отметил Василий Лихачев.

Информирование населения о предстоящих выборах пройдет в три этапа. Слоганом второго этапа стал «Наша страна, наш президент, наш выбор!». Обновить информационные плакаты по всей стране планируется в феврале.

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