Президентский минимум

Россия входит в число стран с наименьшим числом ограничений для желающих стать президентом. К такому выводу пришли эксперты Российского института избирательного права (РОИИП) в сравнительном исследовании «Избирательные цензы на выборах глав государств», с которым ознакомились «Известия». Всего в странах, где проходят прямые выборы на высший государственный пост, насчитывается 16 избирательных цензов, в РФ действует только шесть из них. Помимо России, либеральным подходом отличаются США (4 ценза), Польша (5) и Франция (6). Самый большой список ограничений — из 11 пунктов — действует в Бразилии.

К желающим стать президентом в России применяется только шесть видов ограничений, то есть 37,5% от общего числа цензов, существующих в странах с прямыми выборами главы государства, подсчитали в РОИИПе. Столько же цензов во Франции. Меньше всего — в США (4) и Польше (5).

Сложнее всего попасть в кандидаты на пост президента в Бразилии, где действует сразу 11 ограничений, Казахстане (9), Аргентине (9) и Мексике (8).

Конституции и законы разных стран предъявляют к претендентам на высший государственный пост более строгие требования, чем к другим должностям. Это обусловлено особым статусом президента и объемом возложенных на эту должность полномочий, отмечают исследователи.

В России основные ограничения установлены Конституцией РФ. Из них следует, что президентом может быть избран только гражданин РФ в возрасте не моложе 35 лет, который постоянно проживает в стране не менее 10 лет. При этом он должен быть дееспособен и не находиться в местах лишения свободы. Кроме того, высшую должность не может занимать одно и то же лицо более двух сроков подряд.

Во многих странах ограничения в целом сходны с российскими, но имеют свои особенности. Так, в США, Мексике и Грузии избираться нельзя тем, кто получил гражданство не по рождению. В Греции, Монголии, Мексике и Египте кандидатом не могут стать лица, чьи родители или супруги не являются гражданами государства.

В Сингапуре и Казахстане путь в большую политику закрыт для не имеющих опыта руководящей работы в государственной или коммерческой сфере. В Азербайджане и Казахстане в президенты не возьмут без высшего образования, в Бразилии — без партийного билета и навыков чтения и письма. Во Франции и Боливии, прежде чем идти на выборы главы государства, необходимо исполнить воинскую обязанность.

В некоторых странах действует еще и финансовый ценз. К примеру, в Аргентине надо иметь доход не менее 2 тыс. песо, в Монголии действует запрет для людей с задолженностями, в Египте — для банкротов.

Цензы нужны для обеспечения безопасности и придания цивилизованности электоральным процессам, пояснил глава РОИИПа Игорь Борисов.

— Сегодня мы постоянно сталкиваемся с попытками манипулирования общественным сознанием, поэтому каждое государство принимает соответствующие «меры безопасности», чтобы не допустить обмана избирателей популистскими лозунгами, чтобы во власть не прошел криминал. И несмотря на то что постоянно находятся люди, которые пытаются покушаться на целостность России, ее избирательная система очень либеральна. Ограничений не так много, как можно было бы ввести, учитывая внешние и внутренние угрозы для нашего государства, — отметил Игорь Борисов.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов полагает, что универсальных схем для выборов президента нет — каждое государство имеет свои электоральные традиции и историю.

— Россия — самая большая страна в мире, многонациональная. У нас есть свои особенности, как и у всех. Но степень электоральной свободы в России — одна из самых высоких в демократических странах, наше избирательное законодательство в числе передовых по соблюдению прав избирателей и кандидатов. И это неоднократно подчеркивали международные эксперты. У нас меньше ограничений, диапазон возможностей для участия в президентских выборах — один из самых широких, — подчеркнул эксперт.

Политконсультант Дмитрий Фетисов также считает, что в России требования к кандидатам в президенты можно назвать либеральными. Число цензов ниже, чем во многих странах, при этом все ограничения являются разумными, адекватными и выполнимыми, отметил эксперт.

— Также достаточно либерально законодательство и в тех требованиях, которые необходимы кандидатам, чтобы быть зарегистрированными, — добавил Дмитрий Фетисов.

По его словам, снижение требований к числу подписей в поддержку кандидата уже привело к тому, что в президентской кампании 2018 года решили участвовать рекордное число претендентов: по данным Центризбиркома, желание баллотироваться изъявили 67 человек.