Один в поле воин

В Чехии состоялся первый тур президентских выборов, победу в котором одержал действующий глава государства Милош Земан. Однако опытному политику, симпатизирующему России, не удалось заручиться необходимой 50-процентной поддержкой избирателей. А значит через две недели в стране пройдет второй тур голосования. Несмотря на преимущество над ближайшим преследователем — академиком Йиржи Драгошем, Милош Земан вполне может проиграть предстоящее противостояние. «Известия» разбирались, каковы шансы у прошедших в финал кандидатов.

Хотя президентские выборы в Чехии проходили в два дня — 12 и 13 января, до участков для голосования дошли лишь около 61% избирателей. По данным ЦИК республики, Милош Земан набрал 38,57% голосов, а Йиржи Драгош — 26,6%. За остальных кандидатов отдали голоса от 0,5% до 10% чехов.

Йиржи Драгош Академик Йиржи Драгош Фото: REUTERS/David W Cerny

Конечно, действующий глава государства пользуется наибольшей популярностью среди населения. Его взгляды на политику, манера поведения и резкие высказывания нравятся избирателям, но определенная оппозиционность мейнстриму дают и обратный результат — растопить сердца абсолютного большинства оказалось пока не под силу.

Наблюдая за чешскими президентскими выборами, важно помнить, что Чехия — парламентская республика, а президент исполняет в основном представительские функции. Тем не менее нельзя сказать, что глава государства вовсе не обладает властью. Милошу Земану весь предыдущий срок удавалось формировать медийную повестку в стране и за рубежом, уравновешивать пробрюссельский парламент и вести активную политическую жизнь. Поэтому от того, как 26–27 января чехи проголосуют во втором туре, будет зависеть вектор развития страны в ближайшие годы.

Милош Земан Президент Чехии Милош Земан на заседании нижней палаты Фото: Global Look Press/Vit Simanek

Как пояснил «Известиям» депутат парламента Чехии Ярослав Голик, «эти выборы крайне важны, ведь речь идет о том, будет ли Чехия взвешенным государством, стремящимся сотрудничать со всеми странами мира, или же к власти придет человек, который во всем будет подчиняться Брюсселю».

— К сожалению, большинство кандидатов представляют как раз тех, кто хочет во всем следовать за ЕС и проводить недружественную политику по отношению к Москве. Милош Земан — представитель умеренного подхода. Он неоднократно заявлял о необходимости отменить антироссийские санкции и выстраивать мосты дружбы с Россией. Во втором туре остальные кандидаты могут вступить в сговор, — считает Голик.

По мнению чешского парламентария, стране нужен умеренный президент, но на этом фланге среди кандидатов Земан оказался практически в гордом одиночестве. Похожей позиции придерживался разве что Петр Ганниг, который намекал, что симпатизирует политике действующего президента, но считает, что тот ведет себя некорректно.

Земана часто пеняют на то, что он недостаточно дипломатичен и позволяет себе резкие высказывания — вроде утверждения, что «ислам — религия ненависти». Однако Петр Ганниг в первом туре набрал всего 0,56%, а значит второй круг пройдет по формуле: Земан против всех.

Почти все кандидаты, кроме Ганнига, уже высказались в поддержку Йиржи Драгоша, уважаемого в обществе человека, до недавнего времени возглавлявшего чешскую академию наук. Такой расклад не в пользу действующего президента. Однако на стороне Земана выступил другой политический тяжеловес Чехии — премьер-министр Андрей Бабиш. По мнению председателя правительства, «Земан — сильная личность», не боится критиковать Брюссель и миграционную политику ЕС, поэтому он его и поддерживает. При этом премьер не призвал своих сторонников голосовать за действующего президента, уточнив, что это лишь его личное мнение.

Андрей Бабиш Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш Фото: Global Look Press/Katerina Sulova

По мнению депутата Европарламента от Чехии Томаша Здэховски, очень важно, что граждане могут сами решать, кто будет президентом страны, ведь прямые выборы главы государства ввели лишь в 2013 году, а до этого кандидат на эту должность выбирался парламентом.

— Чешский президент должен объединять народ, не должен быть ориентирован только на одну группу населения и должен уметь вести диалог со всеми гражданами. Ему необходимо защищать национальные интересы, придерживаться мультиполярной политики в международных отношениях. С одной стороны, Чехия — член ЕС и НАТО, поэтому надо придерживаться европейской политической линии. Но с другой стороны, надо уметь вести диалог с Россией и Китаем, а также другими странами. Чехии нужен президент, способный выстраивать добрые отношения с различными центрами, — сказал в беседе с «Известиями» чешский евродепутат.

Любопытно, что Земан победил во всех избирательных округах в Чехии, кроме столицы. В Праге верх одержал Драгош. Также главный конкурент нынешнего президента набрал большинство голосов на многих участках за границей. В России Земан оказался на втором месте, а в Китае — вообще откатился на четвертую позицию.

В условиях, когда почти все проигравшие кандидаты призвали свой электорат отдать голоса за Йиржи Драгоша, Земан решил достать из рукава козырь, которым не стал пользоваться перед первым туром. В начале кампании президент отказался от участия в дебатах, показав тем самым, что и без этого уверен в своей популярности. Однако после оглашения результатов первого круга, он неожиданно заявил, что принимает вызов Драгоша и готов сойтись с ним в дебатах. Будучи опытным оратором, он вполне может завоевать дополнительные симпатии избирателей за ближайшие две недели. Другой вопрос, хватит ли этого для победы.

Милош Земан стал президентом Чехии в 2013 году, набрав 54,8% голосов. Тогда во втором туре выборов его соперником был глава МИД Карел Шварценберг.

Глава государства в Чехии избирается сроком на пять лет.