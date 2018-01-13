Прямой эфир

СМИ сообщили о лидерстве Земана на выборах президента Чехии

0
Фото: Global Look Press/Katerina Sulova
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действующий президент Чехии Милош Земан лидирует на выборах главы государства. Такие данные приводит в субботу, 13 января, чешское радио на основании подсчета 20% голосов, пишет «Интерфакс».

По данным СМИ, Земан на первом месте с 43,31% голосов избирателей. На втором с 24,48% голосов находится бывший глава Академии наук Чехии Иржи Драгош.

Милош Земан придерживается антимусульманских взглядов, считает миграционный кризис «организованным вторжением» в Европу и выступает за отмену санкций против России. Иржи Драгош — сторонник сотрудничества с ЕС и сохранения санкций против РФ.

Голосование на выборах президента Чехии проходило 12 и 13 января. Избирательные участки закрылись в 14:00 по местному времени (16:00 мск) в субботу. Ведется подсчет голосов. Если кандидат-лидер не наберет 50% голосов, состоится второй тур выборов.

12 января на одном из избирательных участков активистка Femen помешала проголосовать Милошу Земану.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Напавшую на Земана активистку Femen задержали на двое суток
Пушков высказался о нападении украинки из Femen на президента Чехии

 

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017