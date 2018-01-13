СМИ сообщили о лидерстве Земана на выборах президента Чехии

Действующий президент Чехии Милош Земан лидирует на выборах главы государства. Такие данные приводит в субботу, 13 января, чешское радио на основании подсчета 20% голосов, пишет «Интерфакс».

По данным СМИ, Земан на первом месте с 43,31% голосов избирателей. На втором с 24,48% голосов находится бывший глава Академии наук Чехии Иржи Драгош.

Милош Земан придерживается антимусульманских взглядов, считает миграционный кризис «организованным вторжением» в Европу и выступает за отмену санкций против России. Иржи Драгош — сторонник сотрудничества с ЕС и сохранения санкций против РФ.

Голосование на выборах президента Чехии проходило 12 и 13 января. Избирательные участки закрылись в 14:00 по местному времени (16:00 мск) в субботу. Ведется подсчет голосов. Если кандидат-лидер не наберет 50% голосов, состоится второй тур выборов.

12 января на одном из избирательных участков активистка Femen помешала проголосовать Милошу Земану.