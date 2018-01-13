Земан вышел во второй тур президентских выборов в Чехии

Действующий президент Чехии Милош Земан вышел во второй тур на выборах главы государства. Об этом в субботу, 13 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное радио.

На новом этапе голосования, который пройдет 26 и 27 января, Земан поборется за президентский пост со своим основным конкурентом — бывшим председателем Академии наук Иржи Драгошем.

В первом туре ни один из кандидатов не смог набрать абсолютное большинство голосов, но, по информации СМИ, побеждает чешский лидер. После обработки 94% бюллетеней результат Земана составил 39,4%, а Драгоша — 26,2%.

Милош Земан в своей политике придерживается антимусульманских взглядов, выступает против наплыва беженцев, а также призывает к снятию санкций с России. Иржи Драгош, напротив, выступает за сотрудничество с ЕС и сохранение антироссийских ограничений.