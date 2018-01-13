Пушков высказался о нападении украинки из Femen на президента Чехии

Российский сенатор Алексей Пушков не оставил без внимания нападение активистки украинского движения Femen на президента Чехии Милоша Земана. Инцидент произошел на избирательном участке в Чехии 12 января.

По мнению сенатора, «неодетые, бесноватые, вечно орущие» активистки движения — один из образов «новой Украины», об этом Пушков написал в Twitter.

Полуголая украинка из Femen атаковала президента Чехии на избирательном участке в Праге. Неодетые, бесноватые, вечно орущие...Один из образов "новой Украины". И на Россию это не повесить. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 12, 2018

Ранее сообщалось, что женщину, напавшую на лидера Чехии, задержали на 48 часов, она предстанет перед судом за хулиганство.