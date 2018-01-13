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Пушков высказался о нападении украинки из Femen на президента Чехии

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Фото: Global Look Press/Beran Hynek/CTK
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Российский сенатор Алексей Пушков не оставил без внимания нападение активистки украинского движения Femen на президента Чехии Милоша Земана. Инцидент произошел на избирательном участке в Чехии 12 января.

По мнению сенатора, «неодетые, бесноватые, вечно орущие» активистки движения — один из образов «новой Украины», об этом Пушков написал в Twitter.

 

Ранее сообщалось, что женщину, напавшую на лидера Чехии, задержали на 48 часов, она предстанет перед судом за хулиганство.

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