Пушков высказался о нападении украинки из Femen на президента Чехии
Российский сенатор Алексей Пушков не оставил без внимания нападение активистки украинского движения Femen на президента Чехии Милоша Земана. Инцидент произошел на избирательном участке в Чехии 12 января.
По мнению сенатора, «неодетые, бесноватые, вечно орущие» активистки движения — один из образов «новой Украины», об этом Пушков написал в Twitter.
Ранее сообщалось, что женщину, напавшую на лидера Чехии, задержали на 48 часов, она предстанет перед судом за хулиганство.