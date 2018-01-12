Активистка Femen напала на президента Чехии

Полуобнаженная активистка Femen помешала лидеру Чехии Милошу Земану проголосовать на президентских выборах 12 января.

Кадры нападения на избирательном участке опубликовало издание aktualne.cz.

Смуглая молодая женщина, находившаяся на избирательном участке, увидев подошедшего к столу избирательной комиссии Милоша Земана, скинула с себя блузку и, выкрикивая оскорбления, побежала к президенту.

Сотрудники охраны не дали женщине коснуться политика, повалив ее на пол, и вывели 73-летнего президента с избирательного участка.

Движение Femen сообщило, что нападение осуществила ее активистка Анжелина Диаш.

Первый тур президентских выборов начался в Чехии в пятницу в 14:00 по местному времени (16:00 мск). По традиции голосование проходит два дня и продлится в субботу. По данным соцопросов, Милош Земан, известный своими пророссийскими взглядами, лидирует с рейтингом 45,5%. Кандидатуру его основного конкурента Йиржи Драгоша поддержали 27,2% опрошенных.

21 ноября 2017 года Милош Земан, находясь с визитом в России, пообщался с Владимиром Путиным на русском языке.



