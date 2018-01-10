Прямой эфир

Земан призвал граждан Чехии благодарить Горбачёва за распад СССР

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Чехии Милош Земан призвал граждан страны выразить благодарность бывшему советскому лидеру Михаилу Горбачёву за распад СССР. Об этом он заявил на торжественном вечере по случаю приближающегося 100-летнего юбилея образования Чехословакии.

По мнению главы республики, падению коммунистического режима в Чехословакии способствовали именно действия последнего генсека ЦК КПСС, а не диссидентского движения «Хартия-77».

«Благодаря Михаилу Горбачёву распалась советская империя, что помогло Чехословакии вырваться из советских когтей. Поэтому я считаю, мы должны выразить ему свою признательность», — приводит его слова «РИА Новости».

7 января глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что власти республики должны признать «оккупацией» период пребывания республики в составе СССР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Клинцевич назвал слова об «оккупации» Украины PR-кампанией для молодых
США рассекретили документы о планах уничтожить СССР 446 ядерными бомбами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Вконтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017