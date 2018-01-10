Земан призвал граждан Чехии благодарить Горбачёва за распад СССР
Президент Чехии Милош Земан призвал граждан страны выразить благодарность бывшему советскому лидеру Михаилу Горбачёву за распад СССР. Об этом он заявил на торжественном вечере по случаю приближающегося 100-летнего юбилея образования Чехословакии.
По мнению главы республики, падению коммунистического режима в Чехословакии способствовали именно действия последнего генсека ЦК КПСС, а не диссидентского движения «Хартия-77».
«Благодаря Михаилу Горбачёву распалась советская империя, что помогло Чехословакии вырваться из советских когтей. Поэтому я считаю, мы должны выразить ему свою признательность», — приводит его слова «РИА Новости».
7 января глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что власти республики должны признать «оккупацией» период пребывания республики в составе СССР.