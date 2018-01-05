Активистка Femen изобразила Трампа возле посольства США в Киеве

Активистка движения Femen устроила возле посольства США в Киеве акцию протеста, изобразив президента США Дональда Трампа в полуобнаженном виде. Женщина устроила акцию на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который в заочной полемике с лидером КНДР Ким Чен Ыном сообщил, что его ядерная кнопка больше и мощнее, чем у северокорейского лидера. Об этом сообщается на официальном сайте движения.

«В поисках гигантской красной кнопки, заявленной Дональдом Трампом, Femen раздели американского президента у входа в посольство США в Украине», — говорится в сообщении активисток.

Данной акцией движение Femen намерено призвать мировую общественность к усмирению «гигантомании» двух лидеров. По мнению активисток, риторика лидеров США и КНДР «возвращает цивилизацию во времена холодной войны с ее культом ядерной дубинки и гегемонии насильников».

В Киеве голая активистка в образе Трампа высмеяла противоборство США и КНДР



Активистка движения Femen 5 января провела акцию около посольства США. #лентановостей #NewsLink https://t.co/qVhmTKB2ug pic.twitter.com/kOEaskphhX — NewsLink (@NewsLink4) 5 января 2018 г.

Как сообщает РИА «Новости», акцию устроила 36-летняя жительница Донецка Александра Немчинова. Отмечается, что в декабре 2017 года Немчинова устраивала подобную акцию, раздевшись на митинге сторонников экс-президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили у Верховной рады в Киеве. Она позировала с веслом и в шапочке для плавания, а надписи на ее теле призывали Порошенко и экс-президента Грузии «грести» с Украины.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к народу заявил, что его ядерная кнопка постоянно находится на его рабочем столе. Он также отметил, что «США не смогут начать войну» против КНДР. Северокорейский политик подчеркнул, в случае принятия КНДР решения о нанесении потенциального ядерного удара «вся территория США окажется в зоне поражения». В свою очередь президент США Дональд Трамп напомнил своему оппоненту, что у США тоже есть ядерная кнопка, но она «более мощная и работает».