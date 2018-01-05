Прямой эфир

Активистка Femen изобразила Трампа возле посольства США в Киеве

0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Активистка движения Femen устроила возле посольства США в Киеве акцию протеста, изобразив президента США Дональда Трампа в полуобнаженном виде. Женщина устроила акцию на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который в заочной полемике с лидером КНДР Ким Чен Ыном сообщил, что его ядерная кнопка больше и мощнее, чем у северокорейского лидера. Об этом сообщается на официальном сайте движения.

«В поисках гигантской красной кнопки, заявленной Дональдом Трампом, Femen раздели американского президента у входа в посольство США в Украине», — говорится в сообщении активисток.

Данной акцией движение Femen намерено призвать мировую общественность к усмирению «гигантомании» двух лидеров. По мнению активисток, риторика лидеров США и КНДР «возвращает цивилизацию во времена холодной войны с ее культом ядерной дубинки и гегемонии насильников».

 

 

Как сообщает РИА «Новости», акцию устроила 36-летняя жительница Донецка Александра Немчинова. Отмечается, что в декабре 2017 года Немчинова устраивала подобную акцию, раздевшись на митинге сторонников экс-президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили у Верховной рады в Киеве. Она позировала с веслом и в шапочке для плавания, а надписи на ее теле призывали Порошенко и экс-президента Грузии «грести» с Украины.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к народу заявил, что его ядерная кнопка постоянно находится на его рабочем столе. Он также отметил, что «США не смогут начать войну» против КНДР. Северокорейский политик подчеркнул, в случае принятия КНДР решения о нанесении потенциального ядерного удара «вся территория США окажется в зоне поражения». В свою очередь президент США Дональд Трамп напомнил своему оппоненту, что у США тоже есть ядерная кнопка, но она «более мощная и работает».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Femen рассказали о своей рождественской акции в Ватикане
Активистка Femen подожгла картонный трамвай в Виннице

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017