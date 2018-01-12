Напавшую на Земана активистку Femen задержали на двое суток

Украинскую активистку движения Femen Анжелину Диаш задержали на 48 часов после нападения на президента Чехии Милоша Земана, ее подозревают в хулиганстве. Об этом сообщило Чешское телевидение.

Женщина была помещена в камеру предварительного задержания. По закону она может там находиться не более 48 часов.

«За атаку на президента Земана на избирательном участке ей было объявлено подозрение в совершении преступления по статье «Хулиганство», и полиция ожидает, что в ближайшее время она предстанет перед судом», — приводит ТАСС сообщение телеканала.

Инцидент произошел в пятницу, 12 января. Когда президент Чехии Милош Земан прибыл на избирательный участок, на него набросилась полуобнаженная активистка, выкрикивая бранные слова на английском языке. Нарушительницу порядка быстро задержала охрана главы государства. Сам президент отметил, что для него это нападение является большой честью.

Движение Femen подтвердило, что акцию осуществила украинская активистка Анжелина Диаш.