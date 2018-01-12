Прямой эфир

Напавшую на Земана активистку Femen задержали на двое суток

0
Фото: Global Look Press/Beran Hynek/CTK
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинскую активистку движения Femen Анжелину Диаш задержали на 48 часов после нападения на президента Чехии Милоша Земана, ее подозревают в хулиганстве. Об этом сообщило Чешское телевидение.

Женщина была помещена в камеру предварительного задержания. По закону она может там находиться не более 48 часов.

«За атаку на президента Земана на избирательном участке ей было объявлено подозрение в совершении преступления по статье «Хулиганство», и полиция ожидает, что в ближайшее время она предстанет перед судом», — приводит ТАСС сообщение телеканала.

Инцидент произошел в пятницу, 12 января. Когда президент Чехии Милош Земан прибыл на избирательный участок, на него набросилась полуобнаженная активистка, выкрикивая бранные слова на английском языке. Нарушительницу порядка быстро задержала охрана главы государства. Сам президент отметил, что для него это нападение является большой честью.

Движение Femen подтвердило, что акцию осуществила украинская активистка Анжелина Диаш.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Femen устроили демонстрацию в Париже
Активистка Femen изобразила Трампа возле посольства США в Киеве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017