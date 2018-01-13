Прямой эфир

В Чехии завершился первый тур выборов президента

0
Фото: REUTERS/David W Cerny
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый тур президентских выборов завершился в Чехии, избирательные участки закрылись в 14:00 по местному времени (16:00 мск). Об этом в субботу, 13 января, сообщает Сesky rozhlas.

По данным издания, в голосовании приняли участие около 60% жителей страны. Если ни один из кандидатов не получит абсолютного большинства голосов, в конце января пройдет второй тур голосования.

Согласно январскому опросу общественного мнения, больше всего шансов у действующего президента Милоша Земана (45,5% респондентов) и экс-председателя Академии наук Йиржи Драгоша (27,2%). У остальных претендентов — от 1 до 10% процентов голосов, уточняет «РИА Новости».

Голосование также проходило 12 января. На одном из участков полуобнаженная активистка Femen помешала проголосовать лидеру Чехии Милошу Земану.

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, «неодетые, бесноватые, вечно орущие» активистки движения — один из образов «новой Украины».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чехия рассчитывает на российский мирный атом
Москва и Прага обсудили совместные проекты в энергетике и промышленности
Земан призвал граждан Чехии благодарить Горбачёва за распад СССР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017