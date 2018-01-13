В Чехии завершился первый тур выборов президента

Первый тур президентских выборов завершился в Чехии, избирательные участки закрылись в 14:00 по местному времени (16:00 мск). Об этом в субботу, 13 января, сообщает Сesky rozhlas.

По данным издания, в голосовании приняли участие около 60% жителей страны. Если ни один из кандидатов не получит абсолютного большинства голосов, в конце января пройдет второй тур голосования.

Согласно январскому опросу общественного мнения, больше всего шансов у действующего президента Милоша Земана (45,5% респондентов) и экс-председателя Академии наук Йиржи Драгоша (27,2%). У остальных претендентов — от 1 до 10% процентов голосов, уточняет «РИА Новости».

Голосование также проходило 12 января. На одном из участков полуобнаженная активистка Femen помешала проголосовать лидеру Чехии Милошу Земану.

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, «неодетые, бесноватые, вечно орущие» активистки движения — один из образов «новой Украины».