«Если что, пойду работать комбайнером»

Президент России Владимир Путин посетил Ростов-на-Дону, где пообщался с рабочими завода «Ростсельмаш» и провел заседание президиума Государственного совета по вопросам развития промышленного потенциала регионов. Во время визита глава государства пошутил по поводу своих планов на будущее: по словам российского лидера, «если что», он готов поработать и комбайнером.



Осматривая цеха завода «Ростсельмаш», где производят современную сельхозтехнику, Владимир Путин сел за руль обучающего симулятора зерноуборочного комбайна. Устроившись на месте оператора, глава государства, следуя инструкциям представителя завода, «завел» виртуальную машину и приступил к «уборке» урожая.



— Если что, после 18 марта пойду работать комбайнером, — сказал президент, намекнув на предстоящие выборы главы государства.



Новую ростовскую технику опробовал и министр финансов Антон Силуанов, севший за руль нового трактора. Журналистам он признался, что сельхозмашины пока не водил, но зато ездил на танке Т-80.

Один из рабочих поблагодарил Владимира Путина за поддержку предприятия в 2008-2009 годах. Глава государства отметил, что, когда он посещал «Ростсельмаш», будучи премьер-министром, территория завода была заставлена техникой, которую никто не покупал.

— Тревога была страшная… Была угроза, что предприятие полностью остановится, — рассказал он, напомнив, что именно тогда были приняты решения по поддержке «Ростсельмаша» и отрасли в целом.



По мнению президента, в сегодняшнем успехе агросектора важную роль сыграла внешнеполитическая составляющая: введенные Россией контрсанкции положительно сказались на отрасли, которая, в свою очередь, потянула за собой и смежные сектора экономики. Сейчас комбайны отечественного производства закупают уже несколько десятков стран.

Рабочих интересовала не только судьба «Ростсельмаша», но и, например, доступность ипотеки.



— У вас есть жена? — поинтересовался глава государства у молодого рабочего, задавшего вопрос о жилищном кредитовании.



Тот признался, что пока не женат.



— Вот с вами молодая девушка красивая стоит, — заметил глава государства. И потом уже серьезно пояснил, что, если создается семья, стоит сразу задуматься о детях, ведь после их появления значительную часть выплат по ипотеке государство берет на себя.



Нашлись вопросы к президенту и у журналистов. Владимира Путина попросили прокомментировать решение спортивного арбитража в Лозанне, который отменил решение о пожизненном отстранении ряда российских спортсменов от Олимпиад.



— Нужно относиться не только с уважением к решению суда, а оно нас, безусловно, не может не радовать, подтверждает нашу позицию, что подавляющее большинство наших спортсменов является чистыми спортсменами. Но нужно также с уважением относиться и к той стороне, с которой мы спорили. Поэтому, я думаю, что не должно быть никакой с нашей стороны эйфории, нужно относиться к этому спокойно, — сказал Владимир Путин. — Нам самим еще есть над чем работать, это совершенно точно, с точки зрения совершенствования антидопинговой нашей программы и политики. Мы будем настойчиво это делать вместе с WADA, вместе с МОКом и другими международными организациями.



После осмотра предприятия президент провел заседание Госсовета по развитию промышленности в регионах. Владимир Путин обратил внимание руководителей субъектов на необходимость своевременно и оперативно решать ключевые вопросы промышленников — например, о выделении земельных участков и обеспечении их инженерной инфраструктурой, развитии дорожной сети, запуске новых энергомощностей.

Глава торгово-промышленной палаты Сергей Катырин пожаловался, что «в правительстве застрял» закон, регламентирующий ярмачно-выставочную деятельность.



— Поищем. Не иголка, найдем, — пообещал Владимир Путин.



Один из сдерживающих факторов развития промышленности — цена на топливо, указали участники заседания. Глава государства пообещал обсудить эту проблему с руководством Федеральной антимонопольной службы. По мнению президента, возможность для снижения цен на бензин есть.