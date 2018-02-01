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Путин рассказал об объеме очередей в ясли в России

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Места в яслях в России сегодня необходимы 272 255 детям в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, заявил президент РФ Владимир Путин.

«У нас детей таких маленьких от 2 месяцев до 3 лет, стоящих в очереди, — 272 255 человек. Это было на 1 января… Сейчас новую программу запустили для обеспечения ясельными местами. Внимательно за этим смотрим», — сказал Путин на встрече с сотрудниками «Ростсельмаша».

Президент отметил, что для молодых мам очень важным является после рождения ребенка как можно скорее выйти на работу, чтобы не потерять квалификацию. По словам Путина, этому помогут уже принятые решения о расширении материнского капитала, который теперь можно будет брать на дошкольное образование, на ясли или услуги частных предприятий.

В декабре 2018 года глава Минтруда Максим Топилин заявил о выделении из федерального бюджета 49 млрд рублей в 2018–2019 годах на строительство яслей. Министр добавил, что строительство детсадов для детей в возрасте до 3 лет запланировано в рамках президентских инициатив.

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