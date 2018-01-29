Собянин открыл новый детский сад в Солнцево

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый детский сад в столичном районе Солнцево. Построено учреждение на базе школы № 1542, входящей в топ-60 лучших школ города.

Мэр подчеркнул, что в Солнцево детские сады и школы очень востребованы, поскольку строится много жилья. Новый детский сад находится на улице Авиаторов. Строительство трехэтажного здания площадью 4,8 тыс. кв. м длилось с апреля 2016 года по ноябрь 2017 года. Оно возводилось по индивидуальному проекту и отличается повышенным уровнем комфорта. Внутри детского сада разместились десятки кабинетов, физкультурные залы, музыкальные классы и несколько игровых площадок. Всего дошкольное учреждение рассчитано на 300 детей, сообщает «ТВ Центр».

Столичный градоначальник также отметил, что в прошлом году в Москве было построено 28 школ и детских садов.