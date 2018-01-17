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Собянин присвоил имена известных соотечественников новым улицам Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия новых московских улиц. Соответствующий документ опубликован на сайте столичного градоначальника.

Из документа следует, что три новые улицы рядом со стадионом «Динамо» получат имена известных людей, связанных с футбольным клубом. Именем актера Юрия Никулина, который в юности играл за «Динамо» и до конца жизни болел за него, назван проектируемый проезд №6613. Имя нападающего Игоря Численко получил проектируемый проезд №6612: в составе сборной СССР он завоевал бронзу на чемпионате мира по футболу 1966 года. В команде «Динамо» он дебютировал в роли нападающего в 1957 году. Имя тренера Михаила Якушина присвоили проектируемому проезду №6611, игравшего за «Динамо» в футбол, хоккей с мячом и хоккей с шайбой. Всего за команду он провел 87 матчей, в которых забил 40 голов. Завершив карьеру в 1944 году, он возглавил команду в качестве старшего тренера.

Также в Москве появился сквер имени певца Муслима Магомаева, улица башкирского писателя и поэта Мустама Карима, улица имени известной советской телеведущей Валентины Леонтьевой, сквер Героев-Чернобыльцев и другие.

Как сообщает сайт «Комсомольской правды», названия улиц были определены по результатам конкурса, в котором предлагалось около 600 вариантов. Экспертным советом были отобраны 27 названий, из которых городская межведомственная комиссия оставила 10. Окончательный выбор сделали пользователи соцсетей.

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