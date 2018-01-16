Прямой эфир

Улица Юрия Никулина и сквер Муслима Магомаева появятся в Москве

0
Фото: Global Look Press/Anton Kavashkin
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Улицу на севере столицы назовут в честь советского актера Юрия Никулина, а сквер в Елисеевском переулке получит название в честь певца и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Леонид Печатников. Соответствующее постановление было принято на заседании президиума правительства Москвы.

Улица Никулина появится на месте проектируемого проезда № 6613 в районе Аэропорт на севере Москвы. Кроме того, имена великих артистов присвоили нескольким другим улицам и паркам. В частности, улицам рядом с СК «ВТБ Арена» планируется присвоить имена советских спортсменов — Михаила Якушина и Игоря Численко, сообщает телеканал «Звезда».

Также в столице появится улица Валентины Леонтьевой в память о прославленной телевизионной ведущей и дикторе центрального телевидения. Расположена улица будет на месте проектируемого проезда между улицей Академика Королева и 1-й Останкинской улицей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Госдуме предложили назвать улицу в «новой Москве» именем Михаила Задорнова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Память актера Михаила Державина могут увековечить в Москве
Мемориальную доску в честь Михаила Задорнова могут установить в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017