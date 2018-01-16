Улица Юрия Никулина и сквер Муслима Магомаева появятся в Москве

Улицу на севере столицы назовут в честь советского актера Юрия Никулина, а сквер в Елисеевском переулке получит название в честь певца и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Леонид Печатников. Соответствующее постановление было принято на заседании президиума правительства Москвы.

Улица Никулина появится на месте проектируемого проезда № 6613 в районе Аэропорт на севере Москвы. Кроме того, имена великих артистов присвоили нескольким другим улицам и паркам. В частности, улицам рядом с СК «ВТБ Арена» планируется присвоить имена советских спортсменов — Михаила Якушина и Игоря Численко, сообщает телеканал «Звезда».

Также в столице появится улица Валентины Леонтьевой в память о прославленной телевизионной ведущей и дикторе центрального телевидения. Расположена улица будет на месте проектируемого проезда между улицей Академика Королева и 1-й Останкинской улицей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Госдуме предложили назвать улицу в «новой Москве» именем Михаила Задорнова.