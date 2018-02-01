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Путин обсудит с главой ФАС возможное снижение цен на бензин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорем Артемьевым возможное снижение цен на бензин в РФ. Об этом российский президент сообщил в ходе беседы с одним из работников «Ростсельмаша». По мнению Путина, в нынешней ситуации есть возможность для снижения цен на бензин, передает «РИА Новости».

«Конечно, хотелось бы, чтобы пробило цену в сегодняшней ситуации, и вроде бы для этого есть возможность. В некоторых регионах это обоснованно, потому что доставка сложная, инфраструктура неразвитая. Но всегда за этим должна смотреть ФАС, я поговорю на этот счет с главой ведомства», — сказал Путин.

По словам президента, на сегодняшний день цены на бензин зависят от цен на нефть, а также связаны с уровнем акцизов.

Напомним, Владимир Путин находится в Ростове-на-Дону с рабочим визитом. В четверг глава государства с борта вертолета осмотрел новый международный аэропорт Платов, стадион «Ростов Арена» и прилегающие к нему спортивные объекты, которые будут задействованы летом для проведения матчей чемпионата мира по футболу. Кроме того, Путин дал старт работе нового энергоблока №4 на Ростовской атомной электростанции (АЭС).

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