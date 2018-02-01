Путин осмотрел новый международный аэропорт в Ростове

Президент России Владимир Путин во время визита в Ростов-на-Дону осмотрел новый международный аэропорт Платов.

О инфраструктуре воздушной гавани главе государства рассказал гендиректор холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский.

По его словам, в рамках плана по строительству удалось реализовать лучшие наработки.

«На следующие 30–40 лет мы имеем реальную локацию для работы», — отметил он.

Также президент России осмотрел проектные макеты аэропортов Саратова, Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя, которые планируется сдать в ближайшие три года.

Международный аэропорт Платов стал первым крупным аэродромом гражданского назначения, созданным в России с 1991 года. Он заменил старую воздушную гавань на проспекте Шолохова, территорию которой планируют застроить жильем.