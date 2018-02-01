Путин поздравил «Национальную Медиа Группу» с 10-летием

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив «Национальной Медиа Группы» (НМГ) с 10-летием основания. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«За прошедшее время холдинг в полной мере реализовал свой солидный творческий, консолидирующий потенциал, вошел в число крупнейших, конкурентоспособных и наиболее эффективных компаний в отечественной медиаиндустрии», — подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, сегодня НМГ «воплощает в жизнь большое количество информационных и развлекательных проектов», полюбившихся самой широкой аудитории. Команда НМГ ведет «неустанную работу над совершенствованием технологий и продуктов медиарынка», добавил президент.

Путин отметил поддержку, которую компания «неизменно оказывает значимым социальным и гуманитарным инициативам — в том числе ориентированным на воспитание подрастающего поколения».

«Уверен, что столь ответственный, высокопрофессиональный подход к делу будет способствовать дальнейшему развитию «Национальной Медиа Группы», позволит приумножить нынешние достижения холдинга», — заключил глава государства.

НМГ является одним из крупнейших частных медиахолдингов России, объединяющим активы ключевых сегментов российского медиарынка. В состав холдинга входят: телеканал РЕН ТВ (82%), телерадиокомпания «Петербург – Пятый канал» (72,4%), газета «Известия» (100%), газета «Спорт-Экспресс» (75%), ООО «Арт Пикчерс Вижн» (80%), «Metro-Петербург», компания «Медиа Альянс» (телеканалы Discovery, Eurosport, Turner), российские телеканалы Viasat (80%), технологическая платформа AmderData.

В июне 2017 года НМГ запустила крупнейший в России Мультимедийный информационный центр (МИЦ) «Известия», который стал универсальной платформой по производству новостного контента для всех типов медиа ― ТВ, печати, онлайн.