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Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

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Фото: пресс-служба президента России/kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с девятой годовщиной интронизации. Глава государства встретился с патриархом в храме Христа Спасителя и вручил ему букет белых роз.

В беседе с патриархом Кириллом Путин упомянул прошедший Архиерейский собор РПЦ.

«Поздравляю вас с этим и благодарю, что такое важное для общественной жизни страны мероприятие прошло и прошло на таком уровне и с таким результатом. Спасибо вам большое», — обратился глава государства к патриарху.

Как ранее писал портал iz.ru, президент на заседании Архиерейского собора Русской православной церкви подарил патриарху Кириллу икону святого Николая Можайского 1918 года.

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