Патриарх Кирилл призвал придать особый статус многодетным семьям

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал сенаторов придать особый статус многодетным семьям. Об этом предстоятель Русской церкви заявил на традиционных «Рождественских парламентских встречах» в Совете Федерации РФ.

«Церковь поддерживала и будет поддерживать любые положительные сдвиги в законодательстве, направленные на поддержание материнства и детства и особенно на преодоление такого страшного явления, как сиротство при живых родителях», — приводит слова патриарха «Федеральное агентство новостей».

Он отметил, что «это имело бы огромное символическое значение и всему миру показало бы разницу в подходах: Россия заботится о будущем».

Портал iz.ru писал о том, что патриарх Кирилл предложил создать специальные приюты, куда женщина, которая не сделала аборт, может на время отдать ребенка, если она находится в трудной жизненной ситуации. Предстоятель РПЦ отметил, что Церковь готова воспитывать детей из неблагополучных семей.