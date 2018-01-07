Прямой эфир

РПЦ готова воспитывать детей из неблагополучных семей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Русской православной церкви (РПЦ), патриарх Кирилл, предложил создать специальные приюты, куда женщина, которая не сделала аборт, может на время отдать ребенка, если она находится в трудной жизненной ситуации.

«Это не передача в детский дом навсегда. Женщина остается матерью, она может прийти в любой момент и в любой момент забрать ребенка. Мы должны обеспечивать воспитание детей, родители которых не могут делать этого по объективным причинам», — заявил глава РПЦ.

Во время визита в Центр гуманитарной помощи для беременных женщин и многодетных семей службы «Милосердие» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что работа Церкви по профилактике абортов будет более эффективной при условии создания таких учреждений.

На сегодняшний день в России есть центры семейного устройства при монастырях. В них находятся дети, родители которых оказались не готовы или не способны к их воспитанию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первого ребенка
Путин продлил программу материнского капитала до конца 2021 года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017