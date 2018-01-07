РПЦ готова воспитывать детей из неблагополучных семей
Глава Русской православной церкви (РПЦ), патриарх Кирилл, предложил создать специальные приюты, куда женщина, которая не сделала аборт, может на время отдать ребенка, если она находится в трудной жизненной ситуации.
«Это не передача в детский дом навсегда. Женщина остается матерью, она может прийти в любой момент и в любой момент забрать ребенка. Мы должны обеспечивать воспитание детей, родители которых не могут делать этого по объективным причинам», — заявил глава РПЦ.
Во время визита в Центр гуманитарной помощи для беременных женщин и многодетных семей службы «Милосердие» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что работа Церкви по профилактике абортов будет более эффективной при условии создания таких учреждений.
На сегодняшний день в России есть центры семейного устройства при монастырях. В них находятся дети, родители которых оказались не готовы или не способны к их воспитанию.