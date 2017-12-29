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Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первого ребенка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат при рождении первого ребенка. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Согласно закону, одобренному 13 декабря Госдумой, право на получение ежемесячной выплаты дается семьям при рождении или усыновлении первого ребенка. Выплачиваться пособие будет до достижения ребенком полутора лет.

«Установить, что право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка <...> имеют граждане РФ, постоянно проживающие на территории РФ», — говорится в законе.

Выплачиваться пособия будут с 1 января 2018 года за счет федерального бюджета. Средний размер выплаты в 2018 году составит 10500 рублей, в 2019 году — 10800 рублей, в 2020 году — 11100 рублей.

Сумма выплат будет рассчитываться индивидуально, исходя из дохода семьи, который не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума.

Также предусматривается возможность ежемесячных выплат при рождении или усыновлении второго ребенка. В этом случае они будут осуществляться за счет материнского капитала. По данным правительства, затронут выплаты около 340 тыс. семей.

В федеральном бюджете на реализацию нового закона заложено более 21 млрд рублей, в 2019 году — более 55 млрд рублей, в 2020 году — 68 млрд рублей.

Для оформления пособий необходимо будет обратиться в органы соцзащиты или написать заявление в многофункциональном центре предоставления госуслуг.

Инициатором введения выплат стал президент РФ Владимир Путин. Помимо этого он предложил продлить программу маткапитала до конца 2021 года, запустить спецпрограмму ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок.

Все инициативы президента были приняты Госдумой.

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