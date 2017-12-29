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Путин продлил на полгода срок выплат накопительных пенсий в 2018 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении периода выплаты накопительной пенсии в 2018 году на полгода — с 240 до 246 месяцев. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый из расчета ее размера, на 2018 год устанавливается продолжительностью 246 месяцев», — говорится в указе.

Закон вступает в силу 1 января 2018 года.

В 2017 году ожидаемый период накопительной части пенсии был установлен в 240 месяцев.

Предложение продлить сроки выплат внес Минтруд России. Это делается с целью «постепенного доведения ежегодно устанавливаемого законом ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии до приближенных к реальным значениям продолжительности жизни будущих получателей накопительной пенсии».

Новые условия коснутся тех, кому пенсия будет назначаться в 2018 году.

26 декабря портал iz.ru сообщил, что специалисты считают необходимым увеличение необходимого стажа для выхода на пенсию с 7 до 30 лет.

По их словам, это позволит увеличить выплаты на 1,6% к 2030 году.

14 декабря на большой пресс-конференции Владимир Путин рассказал о возможности увеличения пенсионного возраста в России.

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