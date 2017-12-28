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Топилин заявил об отсутствии решения по повышению пенсионного возраста

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Фото: ТАСС/Абулхатин Марат
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Министр труда и соцзащиты Максим Топилин в телеэфире заявил, что обсуждение возможности повышения пенсионного возраста в России продолжается. Однако, добавил он, конкретных решений по этому вопросу не принято.

Об этом министр заявил в эфире «Россия 24». «Пока это всё обсуждается, пока никаких решений конкретных не принято», — сказал Топилин. Он добавил, что повышение возраста для выхода на пенсию в России — «самый спорный момент» в моменте балансировки пенсионной системы. Глава Минтруда заявил, что это «кажется, что повысили пенсионный возраст — доходы увеличились или расходы уменьшились». Топилин указал, что выгода для бюджета пенсионного фонда может наблюдаться первые годы. После, через года четыре, потребуется больше денег, чтобы платить пенсии дольше работающим россиянам, отметил он.

«Но через три-четыре года, люди же дольше работают, люди больше формируют прав, люди зарабатывают больше прав, и им надо будет в последующем больше платить», — резюмировал Топилин.

Ранее сообщалось, что повышение минимальных требований для выхода на пенсию позволит увеличить выплаты на 1,6% к 2030-му и на 6% — к 2050 году. 

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