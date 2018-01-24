Патриарх Кирилл рассказал о причинах признания Церковью Николая II святым

Русская православная церковь канонизировала императора Николая II и его семью за то, что они поставили нравственные идеалы выше царской короны.

Об этом заявил патриарх Кирилл на открытии рождественских чтений в среду, 24 января.

«Не принадлежность к царскому или дворянскому роду считали они признаком благородства, но чистоту помыслов и чистоту души», — цитирует его «РИА Новости».

27 ноября портал iz.ru рассказал о том, что следственный комитет (СК) РФ планирует выяснить, не был ли расстрел царской семьи ритуальным убийством.

Дело о гибели последнего российского императора Николая II и его семьи возбудили в 2015 году. Сами Романовы были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге по постановлению Уральского совета рабочих и крестьянских депутатов, который контролировали большевики.