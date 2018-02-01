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Путин дал старт работе четвертого энергоблока Ростовской АЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин дал старт работе нового энергоблока №4 на Ростовской атомной электростанции (АЭС). Глава государства принял участие в видеоконференции по случаю пуска энергоблока, передает «РИА Новости».

Энергопуск состоялся в рамках рабочей поездки российского президента в Ростов-на-Дону.

Ростовская АЭС располагается около Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. Станция оснащена водно-водяными ядерными реакторами ВВЭР-1000. Ожидается, что после запуска четвертого энергоблока суммарная установленная мощность АЭС составит 4,14 ГВт.

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