Путин дал старт работе четвертого энергоблока Ростовской АЭС

Президент России Владимир Путин дал старт работе нового энергоблока №4 на Ростовской атомной электростанции (АЭС). Глава государства принял участие в видеоконференции по случаю пуска энергоблока, передает «РИА Новости».

Энергопуск состоялся в рамках рабочей поездки российского президента в Ростов-на-Дону.

Ростовская АЭС располагается около Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. Станция оснащена водно-водяными ядерными реакторами ВВЭР-1000. Ожидается, что после запуска четвертого энергоблока суммарная установленная мощность АЭС составит 4,14 ГВт.