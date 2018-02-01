Путин рассказал о позитивном влиянии российских контрмер на АПК

Контрмеры, которые Россия предприняла в ответ на санкции, привели к запуску цепочки положительных реакций в отечественном аграрно-промышленном комплексе, заявил президент РФ Владимир Путин.

«К чему привело это? К некоторым не очень приятным последствиям на первом этапе — к росту цен на сельхозпродукцию, к сожалению, но это было неизбежно. Но зато стал быстро развиваться сельхозпроизводитель. А что дальше произошло? Вся цепочка начала расти, в том числе сельхозмашиностроение. То есть это целая цепочка реальных положительных последствий», — приводит «РИА Новости» заявление Путина во время общения с рабочими «Ростсельмаша».

Президент отметил, что рынок РФ был прикрыт для сельскохозяйственных товаров из стран, которые ввели против России санкции. Путин заявил, что в конечном итоге это подстегнуло быстрое развитие сельхозпроизводителей, стало расти и сельскохозяйственное машиностроение.

Глава государства указал, что сегодня «Ростсельмаш» продает технику в 37 стран мира, а через 5–7 лет это могут быть уже 60–65 стран. В то же время еще недавно даже внутри страны спрос на технику «Ростсельмаша» уступал спросу на зарубежную аграрную технику, добавил Путин.

Напомним, как писала газета «Известия», 31 января Минсельхоз РФ расширил доктрину продовольственной безопасности России. В частности, в документе (копия есть у «Известий») сказано, что целевая доля для отечественных овощей на внутреннем рынке должна составлять не менее 90%, а фруктов и ягод — не менее 70%.

19 января Владимир Путин встретился с главой Минпромторга Денисом Мантуровым и заслушал его доклад о ходе реализации плана импортозамещения.